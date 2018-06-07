أمجد طه: مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ” قنبلة نووية ” في وجه الأعداء

حمود العنزي (صدى):

وصف أمجد طه ، مجلس التنسيق السعودي الاماراتي بـ ” القنبلة النووية ” في وجه الأعداء، مشيرًا إلى أنه يعتبر إعلان خليجي برسالة عالمية ستحصد ثمارها في الداخل والخارج.

وأشار طه إلى أن نظام قطر شكل مجلس تعاون مع إيران وحسابات وهمية في ” تويتر ” لتهديد أمن المملكة السعودية والبحرين.

وقال : ” خلال 24 ساعة أو اقل من الآن قناة الجزيرة وبأمر من نظام قطر ستخلق سيناريو ” مؤامرة ” وتحليل سلبي عن مجلس التنسيق السعودي الاماراتي ” .

وتابع : ” لبناء فريق عليك ان تبحث دائماً عن أناس يحبون الفوز كالمحمدين وإذا لم تعثر على أي منهم فـ ابحث عن أناس يكرهون الهزيمة كحلفاء المحمدين ” .

كان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد أكد أن التاريخ سيسجل أحداثا فارقة في عمق العمل والتعاون المشترك بين الإمارات والسعودية ، قائلا : ” نعلن عن ولادة مرحلة أكثر قوة تعود على السعودية والإمارات بالخير ” .

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