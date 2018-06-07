أمجد طه: مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ” قنبلة نووية ” في وجه الأعداء
وصف أمجد طه ، مجلس التنسيق السعودي الاماراتي بـ ” القنبلة النووية ” في وجه الأعداء، مشيرًا إلى أنه يعتبر إعلان خليجي برسالة عالمية ستحصد ثمارها في الداخل والخارج.
وأشار طه إلى أن نظام قطر شكل مجلس تعاون مع إيران وحسابات وهمية في ” تويتر ” لتهديد أمن المملكة السعودية والبحرين.
وقال : ” خلال 24 ساعة أو اقل من الآن قناة الجزيرة وبأمر من نظام قطر ستخلق سيناريو ” مؤامرة ” وتحليل سلبي عن مجلس التنسيق السعودي الاماراتي ” .
وتابع : ” لبناء فريق عليك ان تبحث دائماً عن أناس يحبون الفوز كالمحمدين وإذا لم تعثر على أي منهم فـ ابحث عن أناس يكرهون الهزيمة كحلفاء المحمدين ” .
كان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد أكد أن التاريخ سيسجل أحداثا فارقة في عمق العمل والتعاون المشترك بين الإمارات والسعودية ، قائلا : ” نعلن عن ولادة مرحلة أكثر قوة تعود على السعودية والإمارات بالخير ” .
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خلال 24 ساعة أو اقل من الآن-قناة الجزيرة وبأمر من نظام #قطر ستخلق سيناريو “مؤامرة” وتحليل سلبي عن #مجلس_التنسيق_السعودي_الاماراتي.
لـ بناء فريق عليك ان تبحث دائماً عن أناس يحبون الفوز كـ #المحمدين وإذا لم تعثر على أي منهم فـ ابحث عن أناس يكرهون الهزيمة كـ حلفاء المحمدين.#امجد_طه pic.twitter.com/MnVGYQLKqW
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) ٧ يونيو ٢٠١٨
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