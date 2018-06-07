منذ 39 عاما..فيديو نادر للشيخ زايد : الإمارات مع المملكة قلبا وقالبا
أظهر مقطع فيديو نادر للشيخ زايد – رحمه الله – في حج عام 1979 م ، موثقًا عمق العلاقات السعودية الإماراتية التاريخية.
وقال الشيخ زايد في مقطع الفيديو: ” الإمارات مع السعودية قلباً وقالباً، ونؤمن بأن المصير واحد .
وطالما اتسمت العلاقات السعودية الإماراتية بوضوح الرؤى والثبات أمام التحديات على مر العصور، فهي تعتبر صمام الأمان لشعوب الخليج وللأمن القومي الخليجي، وضمانة أساسية لحماية المصالح الحيوية للعالمين العربي والإسلامي في ظل المخططات المعادية للمنطقة.
بمناسبة #عام_زايد
نتذكر كلمة المغفور له #الشيخ_زايد في حج عام 1979 حينما قال بأن دولة #الإمارات مع #السعودية قلباً وقالباً، ونؤمن بأن المصير واحد .#مجلس_التنسيق_السعودي_الاماراتي pic.twitter.com/sKcs3nDMkY
— حمد المحمود (@h_almahmoudSKY) ٧ يونيو ٢٠١٨
ابن البلد[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 2 ساعتين
المملكة والإمارات شعب واحد
الله لا يفرقنا عن بعض