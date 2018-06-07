منذ 39 عاما..فيديو نادر للشيخ زايد : الإمارات مع المملكة قلبا وقالبا

عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر للشيخ زايد – رحمه الله – في حج عام 1979 م ، موثقًا عمق العلاقات السعودية الإماراتية التاريخية.

وقال الشيخ زايد في مقطع الفيديو: ” الإمارات مع السعودية قلباً وقالباً، ونؤمن بأن المصير واحد .

وطالما اتسمت العلاقات السعودية الإماراتية بوضوح الرؤى والثبات أمام التحديات على مر العصور، فهي تعتبر صمام الأمان لشعوب الخليج وللأمن القومي الخليجي، وضمانة أساسية لحماية المصالح الحيوية للعالمين العربي والإسلامي في ظل المخططات المعادية للمنطقة.