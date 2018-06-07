بالفيديو.. لحظة انقاذ طفلة بقيت اياما تحت رماد بركاني

غواتيمالا(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انقاذ أحد رجال الشرطة في جواتيمالا ، طلفلة رضيعة، علقت لأيام عدم تحت رماد بركان أدى إلى مقتل نحو 72 شخصا، وإجلاء أكثر من 3 آلاف آخرين، وتأثر بسببه مليونا و700 ألف مواطن.

وكان تعرض منزل أسرة الطفلة لتغطيته بالرماد المنبعث من بركان ” دي فويجو ” ، الذي هطلت حممه على مدينتي إل روديو وسان ميغيل لوس لوتيس.

وتخشى السلطات في جواتيمالا من اندلاع المزيد من الانفجارات البركانية، بعد أن نفث البركان الصخور والغازات والرماد فوق مساحات شاعة من التلال، الأحد الماضي .

وشوهد المئات من السكان وهم يحملون أمتعهم في الشوارع هربا من حمم البركان، في وقت أعلنت السلطات الحداد لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا الذين سقطوا بسببه.