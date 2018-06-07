بالصور..أهالي حي الرمال يعانون من قلة صناديق القمامة والمختصون ” لا حياة لمن تنادي “

فهد بن عبدالله(صدى):

يعاني أهالي حي الرمال بشرق الرياض، من أزمة قلة عدد صناديق القمامة، داخل الأحياء، وسط لا مبالاة من الجهات المختصة.

وأعرب أحد سكان الحي، في شكوى قدمها لـ ” صحيفة صدى ” عن المعاناة اليومية بسبب كثرة السكان داخل الحي، وأن الصناديق الموجود لا تفي بالغرض.

وقال المواطن في شكواه : ” البلديه لا حياة لمن تنادي ، وبيوتنا مليئه بالحشرات والبعوض بسببها حيث أن صناديق القمامه لا تتسع إلا لعدة أكياس ” .

وناشد المواطن الجهات المعنية بضرورة إيجاد حل لتلك الأزمة، لإنهاء معاناتهم.