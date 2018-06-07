سلطان بن سحيم: حمد بن جاسم يحاول تجميل صفحته السوداء

طلال الضوي(صدى):

أفسد رئيس المعارضة القطرية سلطان بن سحيم آل ثاني ، اليوم الخميس، محاولات حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق في التلون.

وقال بن سحيم : ” في الوقت الذي اختار نظام الحمدين أن يعزل بلادي عن محيطها، يواصل أحد أركانه بث سمومه عبر تويتر ” في إشارة إلى تغريدات بن جاسم .

وتابع : ” يبث سمومه بالكذب تارة، وتجميل صفحته السوداء تارة أخرى، والتحريض على الثورات مجدداً تارة ثالثة ” .

وأضاف : ” القطريين قبل غيرهم يعرفوا حقيقته وسوءاته وفضائحه الكثيرة ” .

يذكر أن حمد بن جاسم يواصل الآونة الأخيرة الظهور بين الحين والأخر عبر حسابه الرسمي على تويتر لمواصلة مسلسل المظلومية الذي تبنته قطر منذ إعلان المقاطعة العربية، في محاولة منه للظهور على الساحة من جديد.