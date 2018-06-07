بالفيديو ” عبد الغني “: تمنيت تأخُر كأس العالم سنة لتظهر مجهودات ” آل الشيخ “
قال نجم المنتخب الأخضر ” حسن عبد الغني”، إنه كان يتمني أن لو يتأخر كأن العالم لسنة واحدة، حتي يتضح المجهود الذي يقوم به رئيس الهيئة العامة للرياضة ” تركي آل الشيخ “، وذلك لإهتمامه بالدوري السعودي وليس على الصعيد الدولي والإحترافي للاعبين فقط.
وأشاد ” عبد الغني”، بدور ” آل الشيخ ” على الإنجازات التي يقوم بتحقيقها على المستوى الرياضي، ناصحًا اللاعبين بأن يغتنموا الفرصة بأن هناك قيادة تعمل علي رفع شأن اللاعب السعودي سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
وبعث ” عبد الغني”، رسالة إلى الوسط الرياضي قائلًا ” لا تطفشو الرجال، ولا تطفو حماسه بل إدعموه، حتي ربنا يكرمنا ونحقق نتائج مبهرة فى المونديال”.
حسين عبدالغني :كنت أتمنى لو أن كأس العالم يتأخر سنه#مجموعة_إنسان #حسين_عبدالغني_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/2A7EyeKqhx
— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) ٦ يونيو ٢٠١٨
كيف أثر معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ على المشهد الرياضي في السعودية ؟
حسين عبدالغني يجيب @Turki_alalshikh #مجموعة_إنسان #حسين_عبدالغني_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/BYGAXpSL55
— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) ٦ يونيو ٢٠١٨
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