بالفيديو ” عبد الغني “: تمنيت تأخُر كأس العالم سنة لتظهر مجهودات ” آل الشيخ “

أماني الغامدي(صدى):

قال نجم المنتخب الأخضر ” حسن عبد الغني”، إنه كان يتمني أن لو يتأخر كأن العالم لسنة واحدة، حتي يتضح المجهود الذي يقوم به رئيس الهيئة العامة للرياضة ” تركي آل الشيخ “، وذلك لإهتمامه بالدوري السعودي وليس على الصعيد الدولي والإحترافي للاعبين فقط.

وأشاد ” عبد الغني”، بدور ” آل الشيخ ” على الإنجازات التي يقوم بتحقيقها على المستوى الرياضي، ناصحًا اللاعبين بأن يغتنموا الفرصة بأن هناك قيادة تعمل علي رفع شأن اللاعب السعودي سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

وبعث ” عبد الغني”، رسالة إلى الوسط الرياضي قائلًا ” لا تطفشو الرجال، ولا تطفو حماسه بل إدعموه، حتي ربنا يكرمنا ونحقق نتائج مبهرة فى المونديال”.