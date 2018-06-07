بالفيديو..تركي آل الشيخ ساخرًا: ” سنذهب لمونديال قطر بحليب المراعي “

نواف السالم(صدى):

أجرى رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ حوارًا مع ” بلومبيرغ “؛ كشف من خلاله عن موقف المملكة من كأس العالم 2022 في قطر.

وقال ” آل الشيخ ” إنه يفضل عدم التحدث بشأن الأزمة مع قطر؛ حيث أن التركيز الأن ينصب على مشاركة الأخضر في المونديال، موضحًا أنه سيتم التحدث عن قطر في سبتمبر المقبل.

وعندما أصر المحاور على معرفة موقف المملكة من خوض كأس العالم في قطر في ظل التوتر القائم بين البلدين، رد ” آل الشيخ قائلًا : ” بالتأكيد سيذهب المنتخب السعودي إلى مونديال قطر، ومعه حليب المراعي “.

يجدر الإشارة إلى أنه منذ المقاطعة العربية لقطر، تم منع منتجات شركة المراعي في قطر.

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