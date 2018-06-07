 بالفيديو.. فولكس فاجن أماروك V6 TDI الجديدة تسحب ترام في المجر

متابعات(صدى):

مع محرك ديزل V6 جديد بشاحن توربيني ، فإن فولكس فاجن أماروك لديها في النهاية القدرة على التعامل مع الخدمة الشاقة وأصعب المهام ومنها سحب قطار كما نرى هنا.

وقد نفذت هذه المحاولة من قبل ذراع شركة فولكس فاجن في المجر حيث تم ربط السيارة بترام Villamos الخفيف في بودابست وقامت بجره.

وللقيام بهذه المهمة ، تجمع السيارة بين محرك V6 ديزل سعة 3.0 لتر بشاحن توربيني جديد قادر على إنتاج 258 حصان ويمكن أن تزيد قوة الدفع بواقع 14 حصان لتصل إلى 268 حصان ، بحيث يتم توجيهها إلى العجلات الأربع من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

ويبدو أن قوة السيارة تكفي على أي حال لسحب قطار حتى لو كان خفيفا نسبيا. ولا يزال القطار المذكور يزن حوالي 47 طنًا ويبلغ طوله 32 متر، وهذا أخف قليلاً من القطار الذي يبلغ مائة طن والذي قامت لاندروفر ديسكوفري سبورت مع محرك أصغر من سيارة أماروك بسحبه.