بالفيديو.. سامي الجابر يعلم جيسوس اللغة العربية
كانت إدارة نادي الهلال، أعلنت أمس عن تعاقدها رسميًا مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس ليقود الأزرق الموسم المقبل مقابل 7 مليون يورو.
وظهر سامي الجابر في فيديو له نشره الحساب الرسمي للهلال على ” تويتر ” ، أثناء التعاقد مع جيسوس، موجهًا الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ الذي دعم صفقة التعاقد مع المدرب البرتغالي.
وقام ” الجابر ” بتلقين ” جيسوس ” الكلمات العربية حيث طلب منه أن يقول ” شكرًا ” ؛ ليردد المدرب البرتغالي وراء الجابر قائلًا شكرا.
🎥 جيسوس تعلّم عربي يا زعماء 💙👌🏻😍 #فيديو_الهلال#جيسوس_هلالي#الهلال pic.twitter.com/HAD4CiLWI2
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 6, 2018
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