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بالفيديو.. سامي الجابر يعلم جيسوس اللغة العربية

بالفيديو.. سامي الجابر يعلم جيسوس اللغة العربية
طلال الغامدي(صدى):

كانت إدارة نادي الهلال، أعلنت أمس عن تعاقدها رسميًا مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس ليقود الأزرق الموسم المقبل مقابل 7 مليون يورو.

وظهر سامي الجابر في فيديو له نشره الحساب الرسمي للهلال على ” تويتر ” ، أثناء التعاقد مع جيسوس، موجهًا الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ الذي دعم صفقة التعاقد مع المدرب البرتغالي.

وقام ” الجابر ” بتلقين ” جيسوس ” الكلمات العربية حيث طلب منه أن يقول ” شكرًا ” ؛ ليردد المدرب البرتغالي وراء الجابر قائلًا شكرا.


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