من زيورخ.. سامي الجابر برفقة الإعلامي المصري عمرو أديب
ألتقى رئيس الهلال سامي الجابر، بالإعلامي المصري عمرو أديب بمدينة زيورخ السويسرية.
ونشر ” الجابر ” ، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، صورة له مع ” أديب ” ، مغردًا : ” مع الاستاذ عمرو أديب في زيورخ، سعدت بلقاء الاستاذ عمرو قمة الاعلام العربي ” .
يجدر الإشارة إلى أن سامي الجابر انتقل لزيورخ الأيام الماضية لأنهاء إجراءات التعاقد رسميًا مع جورجي جيسوس ليكون مدربا للهلال.
طلال[ عدد التعليقات: 1076 ] نشر منذ 13 دقيقة
شمعه فله منوره
ماجد[ عدد التعليقات: 993 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يوفقك سامي تحملنا قسينا عليك وسامحني انا تكفى تراي غلطت عليك كثير وانا اتاسف وحقك على يابو عبدالله الله يوفقك
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 512 ] نشر منذ 12 دقيقة
الشهراني لايروح جدد له
سالم لا يحترف الهلال يحتاج كل قوته
ما نبي اعذار اذا غاب كم عنصر كما حدث الموسم الماضي
وفقك الله 💙