من زيورخ.. سامي الجابر برفقة الإعلامي المصري عمرو أديب

ماجد محمد(صدى):

ألتقى رئيس الهلال سامي الجابر، بالإعلامي المصري عمرو أديب بمدينة زيورخ السويسرية.

ونشر ” الجابر ” ، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، صورة له مع ” أديب ” ، مغردًا : ” مع الاستاذ عمرو أديب في زيورخ، سعدت بلقاء الاستاذ عمرو قمة الاعلام العربي ” .

يجدر الإشارة إلى أن سامي الجابر انتقل لزيورخ الأيام الماضية لأنهاء إجراءات التعاقد رسميًا مع جورجي جيسوس ليكون مدربا للهلال.