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من زيورخ.. سامي الجابر برفقة الإعلامي المصري عمرو أديب

من زيورخ.. سامي الجابر برفقة الإعلامي المصري عمرو أديب
ماجد محمد(صدى):

ألتقى رئيس الهلال سامي الجابر، بالإعلامي المصري عمرو أديب بمدينة زيورخ السويسرية.

ونشر ” الجابر ” ، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، صورة له مع ” أديب ” ، مغردًا : ” مع الاستاذ عمرو أديب في زيورخ، سعدت بلقاء الاستاذ عمرو قمة الاعلام العربي ” .

يجدر الإشارة إلى أن سامي الجابر انتقل لزيورخ الأيام الماضية لأنهاء إجراءات التعاقد رسميًا مع جورجي جيسوس ليكون مدربا للهلال.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1076 ] نشر منذ 13 دقيقة

شمعه فله منوره

[ عدد التعليقات: 993 ] نشر منذ 13 دقيقة

الله يوفقك سامي تحملنا قسينا عليك وسامحني انا تكفى تراي غلطت عليك كثير وانا اتاسف وحقك على يابو عبدالله الله يوفقك

[ عدد التعليقات: 512 ] نشر منذ 12 دقيقة

الشهراني لايروح جدد له
سالم لا يحترف الهلال يحتاج كل قوته
ما نبي اعذار اذا غاب كم عنصر كما حدث الموسم الماضي
وفقك الله 💙

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