بالفيديو .. جندي أمريكى يختطف مدرعة عسكرية بولاية فيرجينيا
أقدم مجند أمريكي على اختطاف عربة جنود مصفحة وقام بقيادتها داخل شوارع مدينة ريتشموند، اليوم الخميس، ما استدعى استنفار شرطة ولاية فيرجينيا لمطاردة العربة واعتقال الفاعل.
وبيّن ” مقطع الفيديو ” ، تم تسريبه للواقعة التي استمرت فيه المطاردة لمدة ساعتين كاملتين، على الرغم من أن سرعة الناقلة لا تتجاوز 65 كم/ ساعة، ولكن السبب الرئيس يعود إلى ثقل وصلابة المدرعة التي لا يمكن إيقافها بالطرق التقليدية التي تستخدم عند مطاردة السيارات العادية.
ومن جانبها تمكنت شرطة ” الولاية ” ، من إيقاف المدرعة واعتقال المجند السائق، ولم ينتج عن الحادثة التي تعد الأولى من نوعها في الولايات المتحدة أي أضرار بشرية أو خسائر مادية ، ولحسن الحظ لم يكن على متن المدرعة أي أسلحة أو ذخائر.
غندورة[ عدد التعليقات: 10009 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يغربله مدرعة حتة وحدة🤭
وبعد حاط رجله وقاعدين يطاردونه آبك أنت صاحي؟
عمار[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 10 دقائق
شكله يبغاها لحبيبته هههه
ماجد[ عدد التعليقات: 993 ] نشر منذ 9 دقائق
يا سوادك يا قرمط لو ده حصل فى دولة عربية 😂😂
خديجه[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 9 دقائق
في مكة على شيول وفيرجينيا دبابه وش سالفة التوقيت 😂