بالفيديو .. جندي أمريكى يختطف مدرعة عسكرية بولاية فيرجينيا

واشنطن(صدى):

أقدم مجند أمريكي على اختطاف عربة جنود مصفحة وقام بقيادتها داخل شوارع مدينة ريتشموند، اليوم الخميس، ما استدعى استنفار شرطة ولاية فيرجينيا لمطاردة العربة واعتقال الفاعل.

وبيّن ” مقطع الفيديو ” ، تم تسريبه للواقعة التي استمرت فيه المطاردة لمدة ساعتين كاملتين، على الرغم من أن سرعة الناقلة لا تتجاوز 65 كم/ ساعة، ولكن السبب الرئيس يعود إلى ثقل وصلابة المدرعة التي لا يمكن إيقافها بالطرق التقليدية التي تستخدم عند مطاردة السيارات العادية.

ومن جانبها تمكنت شرطة ” الولاية ” ، من إيقاف المدرعة واعتقال المجند السائق، ولم ينتج عن الحادثة التي تعد الأولى من نوعها في الولايات المتحدة أي أضرار بشرية أو خسائر مادية ، ولحسن الحظ لم يكن على متن المدرعة أي أسلحة أو ذخائر.