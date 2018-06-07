نصائح سهلة وبسيطة لمكياج البشرة الدهنية

نورة الشهري(صدى):

تأتي كلّ أنواع البشرة بمجموعة من المشاكل، ولكن تطبيق الماكياج على البشرة الدهنية للغاية، يعتبر أحد أكثر المهام الصعبة، وخاصة في فصل الصيف، حيث يكون عليكِ فحص ماكياجك بين الحين والآخر، حتى لا يسيل وتحدث فوضى.

فإذا كان ماكياج بشرتكِ الدهنية مشكلة تؤرّقكِ، فلا تقلقي بعد الآن، واتبعي تلك النصائح:

أولًا: أساسيات ماكياج تحتاجينها لبشرتكِ الدهنية:

ستحتاجين إلى: برايمر، كريم أساس، بيوتي بليندر، بودرة مثبتة، وسبراي مثبت أو ماء ورد.

ثانيًا: إعداد بشرتكِ قبل تطبيق الماكياج

تنظيف وترطيب البشرة

يُنصح باستخدام غسول يحتوي على حمض السالسيليك، فهو يقشر وينظف بشرتكِ، دون تركها جافة، ثم طبِّقي ” تونر ” مناسب.

أخيراً، طبِّقي مرطّب على بشرتكِ بعمق، واحرصي أنْ يكون خالياً من الزيوت.

انعشي بشرتكِ بماء الورد

يضفي ماء الورد إشراقة طبيعية إلى بشرتكِ، ما يجعلها تبدو منتعشة طوال اليوم، ويُفضّل استخدامه من خلال رشّه على جميع أنحاء وجهكِ، واتركيه حتى يجفّ طبيعيًا.

يمكنكِ استخدامه أيضًا قبل تطبيق الماكياج، لإنشاء طبقة رقيقة على بشرتكِ تمنع تسرّب الزيوت إلى ماكياجك وإفساده.

البرايمر

تطبيق البرايمر خطوة أساسية لا غنى عنها في ماكياج البشرة الدهنية، حيث يساعد في السيطرة على الزهم والزيوت في بشرتكِ، ما يجعل بشرتكِ تبدو ناعمة، كما إنه يساعد على ثبات ماكياجكِ فترة أطول.

ثالثًا: تطبيق الماكياج

كريم الاساس

بعد إعداد بشرتكِ، حان الوقت لتطبيق كريم الأساس، ونظرًا لأنّ بشرتك دهنية، يُنصح باستخدام كريم أساس مات غير لامع، واحرصي على تطبيق طبقة رقيقة ودمجها جيدًا ببشرتكِ بالبيوتي بليندر.

الكونسيلر

استخدميه لإخفاء أيّة هالات سوداء، عيوب، أو إحمرار في بشرتكِ، ضعي لمسة خفيفة من الكونسيلر على تلك المناطق، وادمجيها جيدًا بالبيوتي بليندر.

بوردة التثبيت

استخدمي بودرة تثبيت شفافة للحفاظ على بشرتكِ الدهنية خالية من اللمعان، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد على ثبات كريم الأساس والكونسيلر.

السبراي المثبت

الكثيرات يتجاهلن هذه الخطوة المهمة، ولكن لا تفوتي رش السبراي المثبت على جميع أنحاء وجهكِ ورقبتكِ، لضمان ثبات ماكياجكِ فترة أطول، واحرصي على عدم رشّ الكثير منه.

طبِّقي بقية مكياجكِ

الآن حان الوقت لتطبيق باقي ماكياجكِ، مثل برونزر أو بلاشر غير لامع، آيشادو وحكل، وقليلًا من أحمر الشفاه.

ولا تنسي أنّ المناديل المُجَفِفة، أو الممتصّة للزيوت، رفيقتكِ وتريحكِ دون إفساد مكياجكِ.