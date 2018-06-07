بومبيو: نتابع خطط إيران ولن نسمح لها بتطوير أسلحتها النووية

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، على أن أمريكا على علم بتقارير توضح أن إيران تخطط لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم

وقال ” بومبيو ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لن نسمح لطهران بتطوير أسلحة نووية ” ، مشددًا على أن إيران على علم بعزمهم.

وكان بومبيو استقبل نظيره وزير الخارجية الياباني تارو كونو، فى مبنى الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن لبحث القضايا المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمبراطورية اليابانية.