بومبيو: نتابع خطط إيران ولن نسمح لها بتطوير أسلحتها النووية
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، على أن أمريكا على علم بتقارير توضح أن إيران تخطط لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم
وقال ” بومبيو ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لن نسمح لطهران بتطوير أسلحة نووية ” ، مشددًا على أن إيران على علم بعزمهم.
وكان بومبيو استقبل نظيره وزير الخارجية الياباني تارو كونو، فى مبنى الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن لبحث القضايا المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمبراطورية اليابانية.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 512 ] نشر منذ 1 ساعة
لن نسمح = بل نسمح
طلال[ عدد التعليقات: 1076 ] نشر منذ 1 ساعة
ليس من حق امريكا أن تراقب أنشطة أيران النووية بعد أنسحابها من ألاتفاق الدولي معها ! فهي أختارت الخروج منه فلماذا تراقب ؟ وأنما يحق للدول الباقية على ألاتفاق وللأمم المتحدة (بأعتبارها طرف بالأتفاق) أن يراقبون فهم متمسكين بالأتفاق والمراقبة هي من ضمن شروط الاتفاق !