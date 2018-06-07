قبل 8 أيام من المونديال.. شبح الغياب عن ألمانيا يهدد أوزيل

طلال الغامدي(صدى):

قبل 8 أيام من مونديال روسيا يبدو أن شبح الغياب عن المونديال يلاحق لاعب المنتخب الألماني مسعود أوزيل.

وكان أوزيل تغيب عن المران بسبب الإصابة الايام الماضية، وحتى الأن لم يشارك في التدريبات الجماعية.

وكشفت صحيفة ” مترو ” الانجليزية أن أوزي ل صاحب الـ 29 عام يعاني من إصابة في الركبة وهو ما يهدده بعدم المشاركة في مونديال روسيا.