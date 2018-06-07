قبل 8 أيام من المونديال.. شبح الغياب عن ألمانيا يهدد أوزيل
قبل 8 أيام من مونديال روسيا يبدو أن شبح الغياب عن المونديال يلاحق لاعب المنتخب الألماني مسعود أوزيل.
وكان أوزيل تغيب عن المران بسبب الإصابة الايام الماضية، وحتى الأن لم يشارك في التدريبات الجماعية.
وكشفت صحيفة ” مترو ” الانجليزية أن أوزي ل صاحب الـ 29 عام يعاني من إصابة في الركبة وهو ما يهدده بعدم المشاركة في مونديال روسيا.
ماجد[ عدد التعليقات: 993 ] نشر منذ 59 دقيقة
اذا صدق الخبر فكاس العالم راح يخسر لاعب ممتع
واضح ان الوالدين كثفوا الدعاوي يا #ساني
الباقي على #لوف.
طلال[ عدد التعليقات: 1076 ] نشر منذ 58 دقيقة
اوزيل ماله بديله بوزنه في الملعب💔
خديجه[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 58 دقيقة
اوزيل مو لاعب قدام المنتخب للاصابه شكله يتهرب 😂