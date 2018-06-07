عجلان العجلان رئيسًا لغرفة الرياض

واس(صدى):

انتخب مجلس إدارة غرفة الرياض مساء اليوم عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيساً للمجلس .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس بمقر الغرفة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس منصور بن عبدالله الشثري.

وعبر المهندس الشثري عن شكره لزملائه الذين تقدموا للترشح لرغبتهم في تأكيد مواصلة قيادة غرفة الرياض للنهوض بقطاع الأعمال بمنطقة الرياض، وخدمة الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية تحت قيادة قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

وأضاف أن المجلس سيواصل تفاعله بكل جدية وإيجابية مع استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي يقودها خادم الحرمين الشريفين والتي أعلنت بموجبها رؤية المملكة المستقبلية 2030، وما تضمنته من برامج تهدف الى دفع عجلة التنمية والاقتصاد .