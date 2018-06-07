بالصور.. نائب أمير نجران يتفقد إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة

واس(صدى):

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران، بجهود رجال مكافحة المخدرات وما يقدمونه من تضحيات من أجل القضاء على هذه الآفة التي تدمر أبناء الوطن وتضر المجتمع.

وأكد سموه أن النتائج المحققة في ضبط المخدرات وقطع ما يخطط له أعداء هذا الوطن تجاه الشباب، تحققت بفضل من الله ثم بفضل التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، مشيراً سموه إلى جهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في دعم ومساندة مديرية مكافحة المخدرات وكافة القطاعات التابعة للوزارة.

ونوه سمو الأمير تركي بن هذلول خلال زيارته مساء اليوم لمديرية مكافحة المخدرات بمنطقة نجران بالدور التوعوي الذي يقوم به رجال المكافحة في توعية المجتمع وتعريفهم بأضرار هذه الآفة وكيفية الوقاية منها، مشدداً سموه على أهمية تعزيز المشاركات التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته للمساهمة في الحد من انتشار المخدرات.

وكان في استقبال سموه فور وصوله مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة نجران العقيد فهد حماد الحماد وعدداً من ضباط الإدارة، واستهل سموه جولته بالاطلاع على سير العمل في غرفة العمليات، وكيفية التعامل مع البلاغات التي ترد لإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة.

بعد ذلك شاهد سموه عرضاً مرئياً لمجهودات رجال مكافحة المخدرات في المملكة، وعرضاً آخر للتحول التقني في التعاملات الإلكترونية لأعمال مديرية مكافحة المخدرات، وفي ختام الزيارة سجل سموه كلمة في سجل الزيارات.

من جهته أعرب مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة نجران العقيد فهد حماد الحماد عن سعادته بزيارة سموه، مشيراً إلى أثرها الإيجابي في رفع الروح المعنوية لمنسوبي الإدارة، وتحفزهم في مواصلة العمل لمحاربة هذه الآفة من خلال تتبع المروجين و الإطاحة بهم.