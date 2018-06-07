بالفيديو.. بعد تشبههم بالنساء على كورنيش جدة.. الشرطة تقبض على المتورطين
كان تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو؛ لعدد من الشباب يتشبهون بالنساء على كورنيش جدة بجوار فندق حياة بارك؛ مما اثار غضب المتابعين، الذين طالبوا بسرعة محاسبتهم.
وفي استجابة سريعة نجحت شرطة جدة في القبض على 6 مواطنين وأجنبي من المتهمين بالتشبه بالنساء، وتمت إحالتهم للنيابة، وفقًا لحساب ” أخبار السعودية ” على ” تويتر ” .
يجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم تصدر أي جهة رسمية تفاصيل عن الواقعة، وفي حالة إصدارها سنوافيكم بالتفاصيل.
ابو غالب[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 31 دقيقة
نجحت شرطة جدة في القبض على 6 مواطنين وأجنبي من المتهمين بالتشبه بالنساء، وتمت إحالتهم للنيابة مخانيث حتي في رمضان اللهم اني صائم
ماجد[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 26 دقيقة
حقا مانهم رجال هؤلاء لايقارنون بالرجال يجب محاسبتهم حساب عسير