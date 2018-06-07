بالفيديو.. بعد تشبههم بالنساء على كورنيش جدة.. الشرطة تقبض على المتورطين

نايف السالم(صدى):

كان تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو؛ لعدد من الشباب يتشبهون بالنساء على كورنيش جدة بجوار فندق حياة بارك؛ مما اثار غضب المتابعين، الذين طالبوا بسرعة محاسبتهم.

وفي استجابة سريعة نجحت شرطة جدة في القبض على 6 مواطنين وأجنبي من المتهمين بالتشبه بالنساء، وتمت إحالتهم للنيابة، وفقًا لحساب ” أخبار السعودية ” على ” تويتر ” .

يجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم تصدر أي جهة رسمية تفاصيل عن الواقعة، وفي حالة إصدارها سنوافيكم بالتفاصيل.