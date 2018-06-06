مركز العمليات الأمنية ينقذ أسرة بعد تعطل مركبتهم بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بلاغ عن شخص تعطلت مركبته داخل منطقة صحراوية بمحافظة رنية وادي رغوة بسبب نشوبها بالرمل.

وقال المركز الوطني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه تم العثور على أفراد العائلة بعد ساعات يعانون من الإعياء، حيث تم إسعافهم وحالتهم الصحية مستقرة