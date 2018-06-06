مركز العمليات الأمنية ينقذ أسرة بعد تعطل مركبتهم بمكة المكرمة
تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بلاغ عن شخص تعطلت مركبته داخل منطقة صحراوية بمحافظة رنية وادي رغوة بسبب نشوبها بالرمل.
وقال المركز الوطني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه تم العثور على أفراد العائلة بعد ساعات يعانون من الإعياء، حيث تم إسعافهم وحالتهم الصحية مستقرة
طلال[ عدد التعليقات: 1069 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يعطيهم الف عافيه ويقويهم علي عملهم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله يجازيكم خيرااا