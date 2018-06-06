” السقاية والرفادة ” توزع أكثر من 250 ألف وجبه سحور على ضيوف الرحمن بالعشر الأواخر

واس(صدى):

تبدأ لجنة السقاية والرفادة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية المصرح لها في توزيع أكثر من 250 ألف وجبة سحور على ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام وفي محطات النقل العام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ومتابعة نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وذلك ضمن سعيها لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وسيتم توزيع وجبات السحور على ضيوف الرحمن حول المسجد الحرام والساحات المحيطة به ومحطات انتظار الحافلات نظرًا لضيق الوقت بين صلاتي التهجد والفجر ، فيما تواصل لجنة السقاية والرفادة توزيع ملايين الوجبات على ضيوف الرحمن بمشاركة 57 جهة خيرية وأفراد.

يذكر أن لجنة السقاية والرفادة تقوم بتنظيم ومتابعة الجهات مقدمة الإطعام الخيري والإشراف على أعمالها للوصول إلى الغاية المنشودة المتضمنة تحقيق مفهوم السقاية والرفادة بشكل حضاري وراقٍ تعكس رسالة الإسلام الخالدة ودور البلد الأمين في خدمة ضيوف الرحمن وبما يوازي شرف المكان والزمان .

وتسعى اللجنة لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام والأماكن المقدسة بأسلوب حضاري راقٍ ووفق تقنيات العصر، وتتمحور رسالتها في تقديم الإطعام الخيري في مكة المكرمة بطريقة تليق بقدسية المكان والزمان وحفظ كرامة المعتمر والمستفيد وعدم امتهان النعمة،، تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ .