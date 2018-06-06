بدء القبول للمنح الداخلية في جامعة الأمير سطام بالخرج

واس(صدى):

بدأت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم استقبال طلبات القبول للمنح الداخلية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1439-1440هـ للطلاب والطالبات غير السعوديين.

من المقيمين ، ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، الحاصلين على الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية.

‏وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الصقر أن الدراسة ستكون في مقر الجامعة بمدينة السيح ، حيث تتطلب آلية القبول للمنح الداخلية الدخول على بوابة القبول الإلكتروني للجامعة من خلال الرابط من هنا.. ورفع المستندات المطلوبة بملف واحد بصيغة ( PDF ) وهي شهادة الثانوية العامة ، ونتيجة اختبارات القدرات والتحصيلي ، وصورة من الإقامة ، وصورة من جواز السفر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، مشيراً إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات القبول سيكون يوم السبت الموافق 9 شوال 1439هـ .