فريق تقييم حوادث اليمن يكشف تفاصيل ضربات التحالف.. ويؤكد: تتوافق مع القانون الدولي

فهمي محمد(صدى):

كشف المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، اليوم الأربعاء، عن دقة ضربات التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن مؤكدًا على أن غارات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وقال ” المنصور ” في مؤتمر صحفي : ” التحالف استهدف معسكرا في عمران يبعد 1630 مترا عن مقر وزارة التعليم اليمنية ” .

وتابع : ” الإجراءات التي اتخذها التحالف في قصف اللواء 310 تتوافق مع القانون الدولي ” ، مضيفًا : ” كما استهدف معسكرا يبعد 13 كم عن مصنع للأدوية في صنعاء ” .

ونفى الشائعات حول استهداف التحالف لـ عربة مدنية في الوازعية، مؤكدًا أنه ليس لهذه الأنباء أساس من الصحة.