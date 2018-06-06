كلية المجتمع بالدمام تعلن عن فتح باب القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بها

عادل الحربي (صدى):

أعلنت كلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن فتح باب القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 1439 /1440هـ .

وأوضح عميد الكلية الدكتور هيثم بن محمد باحيدرة أن فترة القبول تبدأ من صباح يوم الأحد 17 من شوال 1439هـ الموافق 1 من يوليه 2018 م وتستمر إلى نهاية دوام يوم الخميس 28 من شوال 1439هـ الموافق 12 من يوليه 2018 م ، مبيناً أن تقديم طلب الالتحاق بالكلية يتم من خلال تعبئة طلب القبول إلكترونياً, وذلك بالدخول إلى موقع الكلية على شبكة الإنترنت من هنـــا خلال فترة القبول .

وأشار الدكتور باحيدرة إلى أن موعد إعلان نتائج القبول المبدئي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الكلية سيكون يوم الأحد 9 من ذي القعدة الموافق 22يولية 2018م عن طريق الموقع الإلكتروني للكلية على شبكة الإنترنت كما ترسل النتيجة لكل طالب برسالة نصية على رقم جواله المذكور في طلب الالتحاق .