كلية المجتمع بالدمام تعلن عن فتح باب القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بها
أعلنت كلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن فتح باب القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 1439 /1440هـ .
وأوضح عميد الكلية الدكتور هيثم بن محمد باحيدرة أن فترة القبول تبدأ من صباح يوم الأحد 17 من شوال 1439هـ الموافق 1 من يوليه 2018 م وتستمر إلى نهاية دوام يوم الخميس 28 من شوال 1439هـ الموافق 12 من يوليه 2018 م ، مبيناً أن تقديم طلب الالتحاق بالكلية يتم من خلال تعبئة طلب القبول إلكترونياً, وذلك بالدخول إلى موقع الكلية على شبكة الإنترنت من هنـــا خلال فترة القبول .
وأشار الدكتور باحيدرة إلى أن موعد إعلان نتائج القبول المبدئي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الكلية سيكون يوم الأحد 9 من ذي القعدة الموافق 22يولية 2018م عن طريق الموقع الإلكتروني للكلية على شبكة الإنترنت كما ترسل النتيجة لكل طالب برسالة نصية على رقم جواله المذكور في طلب الالتحاق .
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