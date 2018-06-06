بوق قطر أحمد منصور يحرض الأردنيين على المظاهرات

طلال الضوي(صدى):

شهدت الأيام الماضية شوارع الأردن احتجاجات؛ على خلفية قانون الضريبة الجديدة، وهو ما يعتبر شأن داخلي تمر به مختلف البلاد حول العالم.

وكعادتها لم تتوقف قطر وأبواقها الإرهابية عن محاولة إشعال الفتن وإثارة الفوضى بشوارع الأردن بداية من اهتمام منصة الجزيرة القطرية بالأحداث وتضخيمها ، مرورًا بياسر أبو هلاله الذي تواجد في شوارع الأردن للتحريض على رجال الأمن، وصولًا بعراب الخراب القطري حمد بن جاسم والذي استغل منصته على تويتر؛ لمحاولة تخريب علاقة الأردن والشعب الأردني بالدول الشقيقة استغلالا لأزمتها.

وفي السياق ذاته خرج بوق قطر، وأحد أذرعها لتنفيذ خططها الشيطانية،الإعلامي أحمد منصور عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” بتغريدة مثيرة للجدل تحرض الشعب الأردني على الحكومة الأردنية الجديدة.

وقال ” منصور ” : ” بعد الإطاحة بهانى الملقى وحكومته لدى سؤال للسياسيين والمفكرين من أهل الأردن؟

ماهو دور وصلاحيات رئيس الحكومة أيا كان الملقى أو الرزاز أوالعفريت فى صناعة السياسة الداخلية والخارجية والإقتصاديةإذا كان كل ما يقوم به هو تنفيذ ما يأمر به الملك ؟واجهوا أنفسكم بالحقيقة حتى تنقذوا بلادكم ” .

ويبدو أن النظام القطري الفاسد بعد مرور عام من المقاطعة العربية؛ لم يتعلم أي شيء بل يزيد في محاولات تخريب الوطن العربي وإسقاط الأنظمة العربية.

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