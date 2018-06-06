بوق قطر أحمد منصور يحرض الأردنيين على المظاهرات
شهدت الأيام الماضية شوارع الأردن احتجاجات؛ على خلفية قانون الضريبة الجديدة، وهو ما يعتبر شأن داخلي تمر به مختلف البلاد حول العالم.
وكعادتها لم تتوقف قطر وأبواقها الإرهابية عن محاولة إشعال الفتن وإثارة الفوضى بشوارع الأردن بداية من اهتمام منصة الجزيرة القطرية بالأحداث وتضخيمها ، مرورًا بياسر أبو هلاله الذي تواجد في شوارع الأردن للتحريض على رجال الأمن، وصولًا بعراب الخراب القطري حمد بن جاسم والذي استغل منصته على تويتر؛ لمحاولة تخريب علاقة الأردن والشعب الأردني بالدول الشقيقة استغلالا لأزمتها.
وفي السياق ذاته خرج بوق قطر، وأحد أذرعها لتنفيذ خططها الشيطانية،الإعلامي أحمد منصور عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” بتغريدة مثيرة للجدل تحرض الشعب الأردني على الحكومة الأردنية الجديدة.
وقال ” منصور ” : ” بعد الإطاحة بهانى الملقى وحكومته لدى سؤال للسياسيين والمفكرين من أهل الأردن؟
ماهو دور وصلاحيات رئيس الحكومة أيا كان الملقى أو الرزاز أوالعفريت فى صناعة السياسة الداخلية والخارجية والإقتصاديةإذا كان كل ما يقوم به هو تنفيذ ما يأمر به الملك ؟واجهوا أنفسكم بالحقيقة حتى تنقذوا بلادكم ” .
ويبدو أن النظام القطري الفاسد بعد مرور عام من المقاطعة العربية؛ لم يتعلم أي شيء بل يزيد في محاولات تخريب الوطن العربي وإسقاط الأنظمة العربية.
اقرأ أيضا:
كعادته.. عراب الخراب القطري يستغل أزمة الأردن لإشعال الفتن
بالفيديو.. ياسر أبو هلاله في شوارع الأردن للتحريض على المظاهرات
طلال[ عدد التعليقات: 1063 ] نشر منذ 35 دقيقة
احمد منصور كأنه يجيب ويؤكد لحمد بن جاسم أن قناة الجزيرة والقائمين عليها ومرتزقتها هم من يفعلون ذلك
ماجد[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ 34 دقيقة
الان … عرفتوا دور الخونه ، خونة الاوطان وحمير الفرس والترك والصهاينة وكل عدو الأسلام والعروبة .
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 499 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا غرابة فهذا ديدن قناة الجزيرة فقد اصبحت كالسرطان في الجسد العربي وبرعاية من حكام قطر الذين يحاولون نشر الفوضى والقلاقل في جميع الأقطار العربية .
خديجه[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ 33 دقيقة
هذا سياسة الجزيرة زعزعة الأنظمة العربية ودعوة الى الثورات .
نسئل الله ان يحفظ امن واستقرار بلادنا وبلاد المسلمين وان يقضي على الخونة دعاة الفتنة .