” ترامب ” يستقبل مسلمين أمريكيين على مائدة الإفطار في البيت البيض
يستقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لأول مرة اليوم الأربعاء، مسلمين أمريكيين على مائدة الإفطار في البيت البيض.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، على انه سيكون هناك 30 إلى 40 مدعوا ” لكن بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.
ويذكر أن عدة جمعيات ومؤسسات مسلمة أمريكية قد أعلنت أنها لن تشارك في الإفطار مساء الأربعاء، حيث يشعر المسلمون بالامتعاض من ترامب الذي اقترح في بداية حملته الانتخابية بصورة فاجأت الجميع إقفال الحدود الأمريكية أمام المسلمين، وإن بشكل مؤقت.
ماجد[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ 45 دقيقة
اللهم اهلكه كما هلك المسلمين ومن ولاه
طلال[ عدد التعليقات: 1063 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يكف المسلمين شره وشر كل ذي شر
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 499 ] نشر منذ 44 دقيقة
أكيد أن وجبة أفطار في البيت الأسود ، ليست على حساب ترامب ، بل ستغطى من حساب الأغبياء ، مضحكة الأمم ،