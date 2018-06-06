” ترامب ” يستقبل مسلمين أمريكيين على مائدة الإفطار في البيت البيض

واشنطن(صدى):

يستقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لأول مرة اليوم الأربعاء، مسلمين أمريكيين على مائدة الإفطار في البيت البيض.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، على انه سيكون هناك 30 إلى 40 مدعوا ” لكن بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ويذكر أن عدة جمعيات ومؤسسات مسلمة أمريكية قد أعلنت أنها لن تشارك في الإفطار مساء الأربعاء، حيث يشعر المسلمون بالامتعاض من ترامب الذي اقترح في بداية حملته الانتخابية بصورة فاجأت الجميع إقفال الحدود الأمريكية أمام المسلمين، وإن بشكل مؤقت.