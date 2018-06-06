خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية جامبيا

واس(صدى):

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء اليوم جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات ومجالات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره من الجانب الجامبي، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي أبوبكر داربو، ومعالي وزير المواصلات والبنية التحتية باه لامين جوب، ومعالي وزير السياحة والثقافة حمد باه، ومعالي الأمين العام رئيس الخدمة المدنية حبيب درامي، وسفير جامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا.