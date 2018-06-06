بالصور.. جامعة الطائف تنشر أسماء المُعينين الجدد

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشفت جامعة الطائف، اليوم الأربعاء، عن تعينها لـ ٧٣ عضو جديد انضموا لهيئة تدريسها أغلبهم من خريجي وخريجات برنامج خادم الحرمين الشريفين.

ونشرت ” الجامعة ” ، تغريدات على حسابها الرسمي بموقع التواصل ” تويتر ” تضمنت أن هذا القرار يأتي تفعيلًا لسياستها لإحلال الكفاءات السعودية في وظائفها الأكاديمية.

وأشارت إلى أن مدير جامعة الطائف الدكتور ” حسام بن عبدالوهاب زمان ” ، اعتمد تعيين ٧٣ عضو جديد بهيئة التدريس منهم ١٩ على درجة أستاذ مساعد وأستاذ مشارك أغلبهم من خريجي برنامج خادم الحرميين الشريفين للابتعاث.