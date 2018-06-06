بالصور.. ” الوحدة ” يكشف عن زي الموسم الجديد

ماجد محمد(صدى):

نشر نادي ” الوحدة ” ، اليوم الأربعاء، تغريدة بها عدد من الصور بأشكال الأطقم الجديدة لفريق كرة القدم، وذلك على الحساب الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” .

وأوضحت الصور ألوان 4 أطقم جديدة والتى تضمنت ” التي شيرت الأسود والشورت الأحمر والشراب الأسود، التي شرت الأصفر والشورت الأسود والشراب الأصفر، والتي شيرت الأحمر، والشورت الأبيض والجورب الأبيض، والطقم الأخير تضمن التيشرت الأبيض بخطوط حمراء والشورت الأبيض والجورب الأبيض ” .

يأتي هذا بعد إطلاق النادي الشعار الجديد في وقت سابق اليوم، والذي جاء باللون الأحمر والأصفر، به التنين الناري، وتحته كُتب اسم النادي باللغة الإنجليزية، وتاريخ إنشائه في عام 1945.

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