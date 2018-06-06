بعد الإقبال الكبير عليها.. إضافة برامج تدريبية صيفية جديدة

عادل الحربي (صدى):

كشف المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، اليوم الأربعاء، عن إضافة برامج تدريبية صيفية جديدة.

وقال ” العصيمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نود التنويه بأنه نتيجة للإقبال الكبير على البرامج التدريبية الصيفية حيث تجاوز عدد المقاعد التدريبية التي تم التسجيل فيها أكثر من ١٠٠ ألف مقعد، فقد تم هذا اليوم إضافة برامج تدريبية جديدة ” .

وتابع: ” وسيستمر التسجيل إلى نهاية شهر رمضان المبارك. للتسجيل على هذا الرابط من هنــــا ” .