بعد الإقبال الكبير عليها.. إضافة برامج تدريبية صيفية جديدة
كشف المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، اليوم الأربعاء، عن إضافة برامج تدريبية صيفية جديدة.
وقال ” العصيمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نود التنويه بأنه نتيجة للإقبال الكبير على البرامج التدريبية الصيفية حيث تجاوز عدد المقاعد التدريبية التي تم التسجيل فيها أكثر من ١٠٠ ألف مقعد، فقد تم هذا اليوم إضافة برامج تدريبية جديدة ” .
وتابع: ” وسيستمر التسجيل إلى نهاية شهر رمضان المبارك. للتسجيل على هذا الرابط من هنــــا ” .
همس[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 41 دقيقة
يحب أن لا يزيد عدد ساعات التدريب في جميع الدورات المسجلة لك عن ١٠ ساعات
خديجه[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يكتب أجرك 🌹
ويجزاهم خير يوم فتحوا برامج قريبه
الحمد لله