كروس تعليقًا على أزمة صلاح وراموس: لم يتعمد إصابته

نواف السالم(صدى):

أوضح لاعب ريال مدريد توني كروس، أن إصابة محمد صلاح نجم ليفربول في نهائي دوري الأبطال لم تكن بشكل متعمد.

وقال ” كروس ” : ” واثق أن راموس لم يتعمد إيذاء محمد صلاح، والحكم لم يحتسب خطأ ضد سيرجيو نتيجة ذلك ” .

وأضاف ” كروس ” : ” في الحقيقة أنا لا أرى أي عمل غير رياضي من زميلي ، راموس ليس لاعبا عنيفا وأنا فخور بقائدي في ريال مدريد ” .

وكان راموس تسبب في إصابة صلاح بخلع في الكتف خلال مباراة نهائي دوري الأبطال بعد تدخل عنيف من الأول في الدقيقة 25 من عمر المباراة.