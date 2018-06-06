كروس تعليقًا على أزمة صلاح وراموس: لم يتعمد إصابته
أوضح لاعب ريال مدريد توني كروس، أن إصابة محمد صلاح نجم ليفربول في نهائي دوري الأبطال لم تكن بشكل متعمد.
وقال ” كروس ” : ” واثق أن راموس لم يتعمد إيذاء محمد صلاح، والحكم لم يحتسب خطأ ضد سيرجيو نتيجة ذلك ” .
وأضاف ” كروس ” : ” في الحقيقة أنا لا أرى أي عمل غير رياضي من زميلي ، راموس ليس لاعبا عنيفا وأنا فخور بقائدي في ريال مدريد ” .
وكان راموس تسبب في إصابة صلاح بخلع في الكتف خلال مباراة نهائي دوري الأبطال بعد تدخل عنيف من الأول في الدقيقة 25 من عمر المباراة.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ 31 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههه عن مين تكذبون ؟ّّ!!!
طلال[ عدد التعليقات: 1063 ] نشر منذ 30 دقيقة
تشبهون بعض مافي اختلااف حسبي الله ونعم الوكيل