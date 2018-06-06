بالفيديو.. مخرجة شهيرة تكشف حقيقة فبركة برامج رامز جلال للمقالب

أماني الغامدي(صدى):

كشفت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” شيخ الحارة ” ، عن حقيقة فبركة برنامج الفنان رامز جلال للمقالب .

حيث قالت الدغيدي عن مشاركتها ببرنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال بحلقة الموسم الماضى، ” كلنا عارفين إنه رامز بيمثل ومختارين لينا الملابس وكل حاجة.. بنبقى رايحين نمثل مشهد سينمائي ” .

وأضافت ، أنها كتبت سيناريو للكلمات التي ستعبر بها عن خوفها خلال تسجيل الحلقة، لدرجة جعلت الجميع يصفونها بأنها محترفة في التمثيل.