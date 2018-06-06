بالفيديو.. باكستاني يبتاع تمور بالقوة من يمني رفض الحجر ثمنا له
وثَّقت كاميرا مراقبة في أحد محال التموينات الغذائية، حوار بين شخصين أحدهما باكستاني و الآخر يمني، حيث ابتاع الباكستاني بعض التمور مقابل حجر رفضه اليمني ” الكاشير ” .
وأوضح مقطع الفيديو، الباكستاني الذي دخل المحل وأخذ بعض التمور، وعندما وصل إلى الكاشير وهو يمني الجنسية، أعطاه حجرًا بدلًا من النقود، الأمر الذي رفضه الكاشير وطالبه بأموال مقابل النقود.
وأشار الرجل الباكستاني، إلى أنه له صديق يمني من محافظة صعدة كان قد أعطاه هذا الحجر وأبلغه أنه إذا أراد شراء أي شيء من شخص يمني، فيمكنه إعطاءه الحجر بدلًا من الحساب.
وحاول اليمني أن يفهمه بأن هذا الأمر باب من الجنون، اعتدى عليه الباكستاني وأخذ التمر بالقوة، وخرج من المحل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48061 ] نشر منذ 51 دقيقة
اعقب ياابو خلقان ,,
,, رنوه باالسجن وادبوه لابارك الله فيه وفي من جابه ,,
,, اشكال وصخه نجسه خبيثه .. واليماني اخبث وانجس منه .. عليهم من الله مايستحقون ،،
المر[ عدد التعليقات: 1380 ] نشر منذ 15 دقيقة
هذا مثل اللي في مصر زمان اشتري القطار باع عليه نصاب التراماي وتضارب مع الكمسري يبي الغله اخر الرحله يمكن احد قال كذا او كذاب