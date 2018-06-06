البرسا يسعى لضم محمد صلاح فى الموسم القادم

نواف السالم(صدى):

تُفكر إدارة نادي برشلونة على وضع اسم النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، ضمن مخططاتها للانتقالات الصيفية حال فشل صفقة انضمام الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن النادي الكتالوني أرسل بعض أعضائه للحديث مع المقربين والمحيطين بمحمد صلاح؛ لمعرفة موقفه من الانضمام إلى البرسا.

وأوضحت الصحف أن نادي ليفربول لن يمانع من انتقال اللاعب البالغ 26 عامًا، حال تقدم عرض مناسب، خصوصًا مع أنباء عن تعاقد الريدز مع الفرنسي نبيل فقير مهاجم ليون الفرنسي.

وحظى صلاح بإعجاب مسؤولي برشلونة بعد المستوى الذي ظهر عليه في أول موسم له مع ليفربول، وبالفعل وضعوه كاسم بديل لجريزمان، الذي تسعى إدارة برشلونة بقوة إلى التعاقد معه منذ فترة.

ويُذكر أن النجم المصري نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وهداف البطولة موسم 2017- 2018 بإحرازه 32 هدفًا، كما برز كأحد أفضل لاعبي أوروبا خلال الموسم مع تألقه في دوري الأبطال وتسجيله 10 أهداف في المسابقة القارية.