أرادت مفاجأة زوجها بشكلها الجديد.. فماتت

موسكو(صدى):

تسبب خطأ طبي ، في وفاة امرأة روسية تٌدعى ” جالينا باكوشينا، 30 عاماً ” ، أثناء اجراء جراحة تجميلية لمفاجأة زوجها بشكلها الجديد ، حيث دخلت في غيبوبة استمرّت لأكثر من عام ثمّ توفيت.

وفي التفاصيل، فقد أعطيت جالينا مخدرًا خلال العملية ولكن قلبها توقف فجأة بعد فترة قصيرة من التخدير.

وتمكنت الممرضات من اعادة نبض قلبها بعد ثلاث دقائق، إلا أن ذلك أدى إلى غياب الاوكسجين عن المخ لفترة طويلة. وعلى أثر ذلك دخلت جالينا في غيبوبة طويلة بالمستشفى لمدة ثلاثة عشر شهرا قبل أن تتوفى.

وقالت إحدى صديقاتها في تصريحات لوسائل إعلام روسية، إنّها كانت تريد أن تفاجئ زوجها بشد وتكبير صدرها بعد إنجاب طفليها.