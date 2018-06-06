سلطان بن سحيم: ” هل هؤلاء يستحقوم حكم بلادي؟ “

طلال الضوي(صدى):

أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أنه وبعد مرور عام من العزلة التي أدخل فيها تنظيم الحمدين قطر، فإن التنظيم له يهمه أوضاع الشعب بقدر اهتمامهم بالاستمرار في مؤامراتهم.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أمس مر يوم الخامس من يونيو، اليوم الذي يخجل فيه كل قطري من كون نظام الحمدين يحكمه… اليوم الذي ضاق الأشقاء ذرعاً بفضائح النظام الذي تآمر عليهم.. عام من المقاطعة والعناد والمكابرة.. فهل من معتبر؟ ” .

وأضاف: ” بعد عام من العزلة التي ادخلنا فيها نظام الحمدين، لا أحد يهتم بما آلت اليه أوضاع شعبنا المغلوب على أمره، كل مايهمهم استمرار مؤامراتهم ودسائسهم ضد محيطهم ولو طالت عزلتهم عشر سنين.. هل هؤلاء يستحقون حكم بلادي؟ ” .