ضبط وافدين يبيعان شرائح بيانات واتصال في بدر

عادل الحربي (صدى):

نفَّذ مفتشو مكتب العمل بمحافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، جولة تفتيشية مفاجئة، أمس الثلاثاء.

ونجح مفتشو العمل، في ضبط وافدين يبيعان شرائح البيانات وشرائح الاتصال في الخفاء، وكذلك جهاز البصمة.

وتمت عملية الضبط في أحد المحال المخصصة لبيع الملابس الجاهزة والأواني المنزلية.

يشار إلى أن الجولة تم تنفيذها بمرافق الرفد الأمني من شرطة بدر، ومتابعة من مدير مكتب العمل بالمحافظة، رامي بن حميد الشريف.

من جانبه، صرَّح مدير مكتب العمل، بأن الجولات ستظل مستمرة؛ لتطبيق الأنظمة والتعليمات وتنفيذ العقوبات بشأن المحلات المخالفة لقرار التوطين.