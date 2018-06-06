المنتشري يكشف عن صفقات الاتحاد القادمة مع بعض نجوم المونديال
صرح حمد المنتشري، نجم دفاع الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، أن إدارة النادي بصدد إتمام صفقات من العيار الثقيل، بضم لاعبين يشاركون في مونديال روسيا.
وأضاف المنتشري، في تصريحات تلفزيونية: ” الاتحاد استغنى عن 14 لاعبًا، وبالتالي من المؤكد أنه سيستقطب 4 أو 5 لاعبين محليين، إضافة إلى 5 أجانب ” .
وأوضح أن هناك مجموعة من اللاعبين، أصحاب المستويات العالية، والذين سيشاركون في كأس العالم، سينضمون للاتحاد .
وجدير بالذكر أن إدارة الاتحاد، برئاسة نواف المقيرن، بدأت تحضيراتها للموسم المقبل، بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز.
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