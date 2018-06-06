المنتشري يكشف عن صفقات الاتحاد القادمة مع بعض نجوم المونديال

نواف السالم(صدى):

صرح حمد المنتشري، نجم دفاع الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، أن إدارة النادي بصدد إتمام صفقات من العيار الثقيل، بضم لاعبين يشاركون في مونديال روسيا.

وأضاف المنتشري، في تصريحات تلفزيونية: ” الاتحاد استغنى عن 14 لاعبًا، وبالتالي من المؤكد أنه سيستقطب 4 أو 5 لاعبين محليين، إضافة إلى 5 أجانب ” .

وأوضح أن هناك مجموعة من اللاعبين، أصحاب المستويات العالية، والذين سيشاركون في كأس العالم، سينضمون للاتحاد .

وجدير بالذكر أن إدارة الاتحاد، برئاسة نواف المقيرن، بدأت تحضيراتها للموسم المقبل، بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز.