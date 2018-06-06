عبور 5 آلاف كيلو متر في 75 يوما.. رحالة سعودي يصل لموسكو بدراجة

نواف السالم(صدى):

بعد رحلة سفر بالدراجة الهوائية استمرت 75 يومًا، وصل الرحالة السعودي فهد اليحيى إلى العاصمة الروسية موسكو، لدعم المنتخب الوطني في مونديال 2018.

قطع الرحالة السعودية، مسافة 5 آلاف كيلومتر من الرياض بعدما سلَّمه أمير الرياض فيصل بن بندر راية المملكة ليرفعها طيلة الرحلة وتوصليها إلى موسكو وتسليمها لرئيس البعثة السعودية.

وعبَر “اليحيى ” دولتي تركيا وجورجيا حتى يصل إلى موسكو، مؤكدًا أنه استقبل في كل البلدان بحفاوة شديدة، إلا أن عاملي اللغة والتضاريس في جورجيا شكَّلا صعوبة عليه.

وأوضح أن الرحلة كانت بمثابة تحديًا حقيقيًا له، لكونها تحتاج الكثير من الصبر والجلد بجانب الجهد العضلي، مشيرًا إلى أن لحظة وصوله إلى موسكو كانت تاريخية وحلم حققه بالحضور لكأس العالم على دراجة.

يشار إلى وسائل الإعلام الروسية، غطَّت هذا الحدث بشكل واسع كونه من أهم الأنشطة الرياضية المصاحبة لفاعليات المونديال.