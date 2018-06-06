بالفيديو.. سائق شيول يتلف 10 سيارات وأعمدة كهرباء بالكعكية
تسبب سائق شيول في إتلاف ما يزيد عن 10 سيارات بالإضافة إلى أعمدة كهرباء، في شارع الكعكية العام بمنطقة مكة المكرمة.
من جانبها، أفادت مصادر بأن الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة تباشر إيقاف السائق، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، حيث قامت بإطلاق النار على الشيول لإيقافه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29734 ] نشر منذ 1 ساعة
الأجانب والمقيمين
صاروا أكثر وحشية ودمويه
لحد يقول عنصري
قسم باالله وشوفوني حلفت
هذا ماأشاهده أنا بنفسي باالشارع
وتكلمت مع يماني قبل أمس
عاكس للخط عيني عينك
ليش كذا
قال يعمي معليك
أنا مجهز ومرتب نفسي للترحيل
طيب لاصرت رايح خلاص تسوي كذا🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17241 ] نشر منذ 1 ساعة
ما اتصور انه طبيعي