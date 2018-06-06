بالفيديو.. سائق شيول يتلف 10 سيارات وأعمدة كهرباء بالكعكية

نايف السالم(صدى):

تسبب سائق شيول في إتلاف ما يزيد عن 10 سيارات بالإضافة إلى أعمدة كهرباء، في شارع الكعكية العام بمنطقة مكة المكرمة.

من جانبها، أفادت مصادر بأن الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة تباشر إيقاف السائق، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، حيث قامت بإطلاق النار على الشيول لإيقافه.