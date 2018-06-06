بايرن ميونيخ لن يقبل بأقل من 200 مليون يورو لرحيل ليفاندوفسكي

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحف ألمانية، أن إدارة بايرن ميونخ، رفضت رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بأقل 200 مليون يورو؛ فيما ارتبط اسم ليفاندوفسكي خلال الفترة الماضية، بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، نظرًا لرغبة اللاعب في ارتداء قميص الملكي.

وصرّح بيني زاهافي، وكيل أعمال ليفاندوفسكي، مؤخرًا بأن اللاعب يريد الرحيل عن البافاري وخوض تحد جديد خلال الفترة المقبلة، وأنه عرض اللاعب على باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد وتشيلسي، لكن ليفاندوفسكي يفضل الانضمام لريال مدريد.

ومن الجدير بالذكر، أن إدارة بايرن ميونخ، تمسكت ببقاء اللاعب البولندي؛ مشددةً على عدم وجود أي نية للتفريط في خدمات ليفاندوفسكي.