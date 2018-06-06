ضبط كميات من القات المحظور ببلغازي

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في مركز شرطة بلغازي من ضبط كميات من القات المحظور داخل عدد من المركبات أثناء مرورها بنقطة الضبط الأمني رغم محاولات قائديها تهريبها بأساليب مبتكرة وبشكل مخفي إلا أن حيلهم لم تنطلي على رجال الأمن وتمكنوا بفضل الله تعالى من كشفها وإحباط مخططاتهم وقد أظهر رجال الأمن براعتهم واحترافيتهم نظير ماتلقوه من تأهيل وتدريب على مستوى عالي لكشف حيل المهربين وطرق التعامل معهم وإفشال مخططاتهم بكل براعة واقتدار.

حيث بلغ عدد ماتم ضبطة من القات المحظور في تلك العمليات ١٥٧١ حزمة.

فتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأشخاص والمضبوطات وإحالتهم لجهة الاختصاص.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره لرجال الأمن بشرطة محافظة بلغازي مطالباً بمضاعفة الجهود.