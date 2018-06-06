رفض دعوى الشعيبي للحصول على حضانة ابنته من مطلقته البحرينية

أماني الغامدي(صدى):

قضت المحكمة الشرعية في المملكة برفض نظر دعوى تقدم بها الفنان محمد الشعيبي للحصول على حضانة ابنته من مطلقته البحرينية، وذلك لعدم اختصاص محاكم المملكة بنظرها لكون الاختصاص لمحاكم البحرين.

وأوضح وكيل مطلقة الشعيبي أن طليقها تقدم بلائحة الدعوى أمام المحكمة بالسعودية، طالبًا الحكم له بحضانة الطفلة التي تجاوزت العام من عمرها بقليل، وقال الشعيبي إنه قام بتطليق المدعى عليها قبل أيام أمام نفس المحكمة وقدم مستند صد الطلاق، بينما اتهمته طليقته باقتحامه منزلها برفقة مجهولين في البحرين واختطف طفلتهما وهرب بها إلى المملكة.

وفي السياق نفسه، أكد ” الشعيبي ” على اختطافه طفلتهما، لكنه نفى اقتحامه المنزل برفقة مجهولين، مبررًا أنه دخل المنزل بموافقة أهل البيت ودخل غرفة طفلته واصطحبها ثم غادر إلى السعودية؛ مما دفع طليقة الشعيبي إلى التقدم ببلاغ في الواقعة تتهمه فيه باختطاف طفلتهما، بدوره رفع الشعيبي دعوى أمام المحكمة بالكويت حيث يقيم، والبحرين والسعودية يطالب بإسقاط الحضانة عن مطلقته.