الأخضر يواجه ألمانيا وديا الجمعة المقبلة

نواف السالم(صدى):

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره المنتخب الألماني في مباراة دولية ودية الجمعة المقبلة الثامن من شهر يوينو الجاري في إطار نهاية المرحلة الخامسة والأخيرة من برنامج منتخبنا الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018م، وذلك على ملعب باي أرينا في مدينة ليفركوزن الألمانية، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت المملكة.

وخاض الأخضر خلال المرحلة الخامسة التي احتضنتها مدينة بادراجاز السويسرية مباراتين وديتين أمام ” إيطاليا ” ، و ” البيرو ” ، وخسرهما على التوالي بنتيجة 1-2 ,0-3 ، في حين تعد مواجهة الأخضر مع المنتخب الألماني الأصعب خلال مسيرته التحضيرية للمونديال، حيث بلعب أمام بطل كأس العالم 4 مرات، وكأس القارات 2017م بعد أن تغلّب على السويد بنتيجة 4-1.

ويعد اللقاء بين المنتخبين السعودي والألماني في 8 يونيو الجاري الثالث في تاريخ المنتخبين الرياضي، حيث سبق أن جرى اللقاء الأول وديًا على استاد الملك فهد الدولي بالرياض عام 1988م وخسره الأخضر بنتيجة 0-3 , والتقى المنتخبان رسميًا في بطولة كأس العالم 2002 التي أقيمت مناصفة بين كوريا الجنوبية واليابان على ملعب مدينة سابورو اليابانية عام 2002م، وخسرها المنتخب السعودي بنتيجة 0-8 .

ويقع المنتخب الألماني في المجموعة السادسة (F) ضمن المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا مع : المكسيك، وكوريا الجنوبية، والسويد، ويقود المنتخب مُدربهم الوطني يواكيم لوف الذي قاد بلاده للفور ببطولتي كأس العالم 2014، وكأس القارات 2017م، وأوصل الألمان إلى المركز الثالث في كأس العالم 2010م، لكنه خسر مباراة منتخبه الودية التي جرت مؤخرًا مع النمسا للتحضير لمونديال روسيا بنتيجة 1-2 .

وشارك المنتخب الألماني على مدى تاريخه في جميع نهائيات بطولة كأس العالم فيما عدا عامي 1930م و 1950م، وفاز بالبطولة في أعوام (1954، 1974، 1990، 2014 ) .

وتقع مدينة ليفركوزن الألمانية التي تستضيف اللقاء السعودي الألماني في ولاية شمال الراين – وستفاليا في غرب ألمانيا بطابعها الصناعي، وهي مدينة معروفة عند السيّاح بأنها مدينة الاستجمام والاسترخاء حيث مناظر الجبال المرتفعة الخلابة.

وتشتهر المدينة بوجود قصر مورسبرويش للفنون المعاصرة، ويبعد عن مركز المدينة مسافة كيلومتر واحد ، وتشمل محتوياته المعروضة أكثر من 300 تحفة فنية تتنوع ما بين لوحات مرسومة ومنحوتات متنوعة، و 2300 مخطوطة، بالإضافة إلى عدد من المعارض المؤقتة، والحديقة اليابانية التي تمثل واحة الهدوء والجمال.