بالفيديو.. وزارة العدل تلجأ إلى طريقة إبداعية لترسيخ مفهوم العدل وأهميته

عادل الحربي(صدى):

تمكنت وزارة العدل من جذب متابعيها من خلال طرح تساؤل: ” كيف ستبدو الكرة الأرضية من دون غلاف جوي؟ ” ، وذلك في وسيلة إبداعية لترسيخ مفهوم العدل وأهميته، والتأكيد على أنه لا يمكن أن تستقيم الحياة في عالمنا بدونه.

ويبدو التساؤل بعيد عن تخصص الوزارة، ولكنه تضمن مقارنة لإبراز أهمية العدل في الحياة: ” قد تكون شاهدت فيلمًا وثائقيًا عما لو لم يكن هناك غلاف جوي حول الأرض، لكن هل تصورت كيف ستبدو الأرض من دون عدل” .

وقالت الوزارة أنه في حال غياب العدل فإن القوي سيأكل الضعيف وستنتشر الجرائم، مشيرة إلى أنه ربما من الأسهل تخيل الكرة الأرضية بدون غلاف جوي، لكن لا يمكن تخيلها بدون ” عدل ” ، بينما اعجب المتابعون بالطريقة الجديدة لإيصال المعلومة وترسيخها.