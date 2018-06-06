” الطيران المدني” يلزم الشركات بنموذج إفصاح عن الأمتعة الثمينة لجميع المسافرين

عادل الحربي(صدى):

ألزمت الهيئة العامة للطيران المدني، شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة كافة ووكلائها، بتوفير ” نموذج إفصاح ” عن الأمتعة الثمينة أو مرتفعة القيمة لجميع المسافرين مؤكدة على عدم تهاونها مع الشركات غير الملتزمة بتوفير نموذج الإفصاح، وتحذيرها من اتخاذ الإجراءات النظامية ضدها؛ وفقا لأحكام نظام الطيران المدني السعودي.

وأوضحت الهيئة أن هذا التوجيه يأتي في إطار اهتمام الهيئة بحماية حقوق المسافرين وتحسين تجربة السفر، وتقديم العناية والرعاية للعملاء.