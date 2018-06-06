” عمساء ” تتحدث عن إتقانها العملي للقيادة منذ 40 عام بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

روت عمساء بنت هاظل، عميدة سائقات المركبات في منطقة الباحة، عن إتقانها العملي للقيادة منذ 40 عامًا، واعتمادها على الخبرة العملية، مشيرة أنها لم تسجل مخالفات أو حوادث مرورية.

حيث قالت ” عمساء ” أنها ستكون أول سائقة رسمية بمنطقة ” الباحة ” ، مضيفة: ” تعلمت القيادة واشترت سيارة من باب الضرورة وليس الترف، فلم اتعرض لأي نقد اجتماعي في بادية العقيق، كون محيطها الاجتماعي متفهم لظروفها ” .

وعن الظروف التي دفعتها لقيادة السيارة، قالت: ” ما دفعني لذلك صعوبة الحياة في البادية ومرض والدتها وحاجتها إلى نقلها للمستشفى بشكل مستمر، وثمنت لخالي وزوجي المقيم في الرياض، حينها حرصوا على تعليمي قيادة السيارات ” .

وعن دعم زوجها للفكرة، أكدت ” عمساء ” أن زوجها دعم وأيد الفكرة، خاصة وأنه كان يقيم بالرياض وهي بمحافظة ” العقيق ” في منطقة الباحة، وهو الأمر الذي ساعدها في الاعتماد على نفسها وتدبير شؤون المنزل.