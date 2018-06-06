بالصور.. السفينة التركية التي تعرضت للهجوم الحوثي تخضع للصيانة بميناء جازان

تركي السالم(صدى):

تعرضت سفينة تركية لهجوم صاروخي من قبل مليشيات الحوثي الإيرانية قبل أسابيع قبالة ميناء الحديدة في اليمن؛ فيما لا تزال تخضع السفينة التركية لعمليات الصيانة في ميناء جازان، ومن المتوقع اتمام إصلاحها ومغادرتها للميناء خلال أسبوع تقريبًا.

وفي السياق ذاته، أوضح طاقم السفينة التركية، تفاصيل الهجوم قائلين أن زورقًا كان قد اقترب من السفينة وبدأ الهجوم الصاروخي على السفينة وهو ما أكدته لاحقًا معاينة السفينة، حيث اتضح أن الصاروخ اخترق حسم السفينة الخارجي ما أدى إلى ارتطامه بالجدار الدخلي السفينة.

وتساعد قوات التحالف العربي السفينة التركية وقامت بتوجيهها إلى منطقة العمليات بميناء جازان؛ للحفاظ على سلامة طاقمها وعمل الصيانة اللازمة وإصلاح التلفيات التي لحقت بها جرّاء الهجوم الحوثي.