بالفيديو.. مشاجرة بين مدعويين يحول حفل زفاف لساحة قتال
شهد حفل زفاف نشوب مشاجرة عنيفة بين المدعويين بإحدى المدن في ايرلندا .
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ، تحول الحفل إلى ساحة عراك وتبادل اللكمات والضربات بين المدعويين، وبلغ الأمر أن سقوط البعض أرضاً أُثناء العراك وتعرضهم للضرب.
ويظهر المقطع انقسام الحضور إلى 3 مجموعات مجموعة تتقاتل ومجموعة تحاول التهدئة والمجموعة الثالثة تتولى علاج المصابين.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17235 ] نشر منذ 2 ساعتين
افا ايش مشكلتهم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4428 ] نشر منذ 1 ساعة
مشكلتهم مكثرين فيمتو