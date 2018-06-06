بالفيديو.. مشاجرة بين مدعويين يحول حفل زفاف لساحة قتال

دبلن(صدى):

شهد حفل زفاف نشوب مشاجرة عنيفة بين المدعويين بإحدى المدن في ايرلندا .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ، تحول الحفل إلى ساحة عراك وتبادل اللكمات والضربات بين المدعويين، وبلغ الأمر أن سقوط البعض أرضاً أُثناء العراك وتعرضهم للضرب.

ويظهر المقطع انقسام الحضور إلى 3 مجموعات مجموعة تتقاتل ومجموعة تحاول التهدئة والمجموعة الثالثة تتولى علاج المصابين.