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بالفيديو.. مشاجرة بين مدعويين يحول حفل زفاف لساحة قتال

بالفيديو.. مشاجرة بين مدعويين يحول حفل زفاف لساحة قتال
دبلن(صدى):

شهد حفل زفاف نشوب مشاجرة عنيفة بين المدعويين بإحدى المدن في ايرلندا .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ، تحول الحفل إلى ساحة عراك وتبادل اللكمات والضربات بين المدعويين، وبلغ الأمر أن سقوط البعض أرضاً أُثناء العراك وتعرضهم للضرب.

ويظهر المقطع انقسام الحضور إلى 3 مجموعات مجموعة تتقاتل ومجموعة تحاول التهدئة والمجموعة الثالثة تتولى علاج المصابين.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 17235 ] نشر منذ 2 ساعتين

افا ايش مشكلتهم

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