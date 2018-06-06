” الرميح ” يكشف عن حيل المهربين وطرائفهم الغريبة بالمنافذ البرية

عادل الحربي(صدى):

أوضح مدير الجمرك في أحد أكبر المنافذ البرية في المملكة، ” حالة عمار ” خالد الرميح، عن حيل المهربين وطرائفهم الغريبة في محاولات التهريب عبر المنافذ البرية.

وأشار ” الرميح ” إلى أن الأطراف الصناعية التي تدعو للشفقة يستخدمها البعض لتهريب المخدرات، وكذلك المقتنيات المنزلية والأدوات وقطع الأثاث والخبز والأطعمة والبسكويتات؛ لافتًا إلى أنه حتى المصاحف لم تسلم من حيلهم الخبيثة.

وقال ” الرميح ” أن بعض المهربين يستخدمون ذكاءهم، فمثلًا أحدهم جاء للتفتيش وترك طفله يلهو بالكرة محشوة بالمخدرات، وهناك من يستخدم بطاريات السيارات وخزانات الوقود، كما أن بعض المهربين يخفون الممنوعات في أحشائهم.

وأكد أن الكبتاغون الأكثر بين الضبطيات، ومن أغرب الحالات إخفاء الحبوب المخدرة في أسطوانات الغاز، إذ يقوم المهربون بتقسيمها إلى جزءين أحدهما للغاز والآخر للمخدرات، موضحًا أن محاولات التهريب تزيد في مواسم الحج والعمرة.