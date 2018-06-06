رحيم سترلينغ يكشف عن طموحات إنجلترا في المونديال

طلال الغامدي(صدى):

أكد اللاعب رحيم سترلينغ، أن المنتخب الإنجليزي لمجرد الوصول إلى دور الثمانية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم لأنها تملك القدرة على إحراز اللقب، معارضًا لكل الآراء المحبطة التي يقدمها النقاد والجماهير في الفترة الأخيرة.

وأوضح لاعب مانشستر سيتي: ” لم أحضر إلى هنا لقضاء أربعة أو خمسة أو ستة أسابيع من حياتي لأقول ‭’‬دعونا نرى ما سيحدث ونتمنى الوصول إلى دور الستة عشر‭” ‬ مضيفًا: ” لدينا تشكيلة جيدة جدًا من 23 لاعبًا ولدينا العقلية للقول إننا سنذهب للفوز بالمباريات.. وماذا يمكن أن يوقفنا؟ ”

وتابع ” رحيم ” قائلًا: ” ذا كان 23 لاعبًا لديهم رغبة في الفوز فنحن نملك عقلية ذلك. الوصول لدور الثمانية لن يكون كافيًا على الإطلاق لأننا نريد الفوز باللقب. ”