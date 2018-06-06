” الحج ” تكشف عن عدد المعتمرين التائهين التي أعادتهم لذويهم

حمود العنزي (صدى):

كشفت وزارة الحج والعمرة، من خلال مكاتب الخدمات والإرشاد، عن عدد المعتمرين التائهين التي أعادتهم الوزارة لذويهم، بعد أن فقدوهم في الحرم الشريف.

حيث أوضحت الوزارة أن تمكنت من خلال مكاتب الخدمات والإرشاد من إعادة أكثر من 5257 معتمرًا تائهًا إلى ذويهم، وذلك خلال النصف الأول من رمضان.

وفي هذا السياق، قال ناصر بن وديان القرشي، مدير إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين والمشرف العام على مراكز الخدمات والإرشاد، أن المراكز تعمل على مدار الساعة، من خلال 3 ورديات؛ من أجل متابعة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، والعمل على راحتهم، وتمكينهم من التفرغ التام لعبادة التي قدِموا من أجلها.